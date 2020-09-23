Бородюк покинул австрийский «Хорн» через полтора месяца после назначения
Александр Бородюк покинул пост главного тренера «Хорна», клуба второй австрийской бундеслиги, сообщает noe.orf.at.
Александр Бородюк покинул пост главного тренера «Хорна», клуба второй австрийской бундеслиги, сообщает noe.orf.at.
57-летний россиянин возглавил «Хорн» 11 августа 2020 года. Под его руководством команда успела провести три официальных матча: против «Трайбаха» в Кубке Австрии (2:1), а также «Аустрии Лустенау» и «Лиферинга» во второй бундеслиге (1:1 и 2:4 соответственно).
Отмечается, что Бородюк покинул пост, получив «заманчивое предложение из сборной». О какой сборной идет речь, не уточняется.
Бородюк начал карьеру тренера в «Крыльях Советов» в 2001 году. В 2002 году он вошел в штаб сборной России под руководством Валерия Газзаева, после чего работал в команде на протяжении 10 лет, при Газзаеве, Георгии Ярцеве, Юрии Семине, Гусе Хиддинке и Дике Адвокате. В 2006 году совмещал работу в молодежной сборной, в начале того же года провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды (0:1 с Бразилией, 0:0 с Испанией).
С 2013 по 2014 год Бородюк возглавлял «Торпедо», в 2016-м — «Кайрат», в 2017-м — сборную Казахстана.