Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча за плевок в сторону Гонсалеса
Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча, сообщает официальный сайт Лиги 1.
Аргентинский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча, сообщает официальный сайт Лиги 1.
Наказание наложено на футболиста за плевок в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса. Инцидент произошёл во время матча 3-го тура чемпионата Франции.
Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой нападающий «ПСЖ» Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Удалены были также ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно