Ди Мария дисквалифицирован на 4 матча за плевок в сторону Гонсалеса

Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой нападающий «ПСЖ» Неймар получил красную карточку за то, что ударил Гонсалеса сзади по голове. Удалены были также ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка. Сам Гонсалес отрицает, что оскорбил Неймара.