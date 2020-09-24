«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере футболиста Суареса
ТАСС, 24 сентября. Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико» пришли к соглашению по трансферу уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщает
ТАСС, 24 сентября. Испанские футбольные клубы «Барселона» и «Атлетико» пришли к соглашению по трансферу уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом сообщает
«Атлетико» заплатит «Барселоне» за 33-летнего форварда €6 млн. Отмечается, что в четверг пройдет прощальное мероприятие с участием футболиста, а после него он примет участие в
«Его бомбардирский инстинкт на протяжении многих лет радовал поклонников команды. “Барселона” выражает благодарность Луису Суаресу за преданность делу и желает ему всего наилучшего в карьере», — сказано в сообщении клуба.
В ближайшее время Суарес пройдет медицинское обследование.
Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. В составе команды он провел 283 матча и забил 198 мячей, что является третьим результатом в истории «Барселоны».
Также форвард выступал за уругвайский «Насьональ», нидерландские «Гронинген», «Аякс» и английский «Ливерпуль». В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной). С национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.