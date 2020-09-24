«Барселона» и «Атлетико» договорились о трансфере футболиста Суареса

«Атлетико» заплатит «Барселоне» за 33-летнего форварда €6 млн. Отмечается, что в четверг пройдет прощальное мероприятие с участием футболиста, а после него он примет участие в пресс-конференции.

Барселона (Барселона) Все о команде

«Его бомбардирский инстинкт на протяжении многих лет радовал поклонников команды. “Барселона” выражает благодарность Луису Суаресу за преданность делу и желает ему всего наилучшего в карьере», — сказано в сообщении клуба.

В ближайшее время Суарес пройдет медицинское обследование. Пресс-служба «Атлетико» подчеркивает, что официально о переходе игрока будет объявлено в случае успешного осмотра.

Атлетико (Мадрид) Все о команде

Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА. В составе команды он провел 283 матча и забил 198 мячей, что является третьим результатом в истории «Барселоны».