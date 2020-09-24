Экс-капитан молодежной сборной Казахстана помог «Лори» обыграть самый титулованный клуб Армении

Ванадзорский «Лори», в составе которого выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский, одержал вторую победу в чемпионате Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче пятого тура «Лори» дома обыграл ереванский «Пюник» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Клаудир Марини, отличившийся на 41-й минуте.

25-летний Рудосельский вышел в составе и отыграл все 90 минут. Для казахстанца это третий матч за «Лори», в составе которого он забил один гол.

«Лори» с шестью очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице. «Пюник» (4), самый титулованный клуб Армении, идет пятым.

Карьеру Рудосельский начинал в родном «Кайрате», за главную команду которого играл с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 он начинал в «Жетысу», а затем перебрался в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за «Хапоэль» из Петах-Тиквы. Прошлый сезон защитник провел в «Окжетпесе», за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.