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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист признан лучшим игроком тура в европейском чемпионате

В той игре он оформил дубль.

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Казахстанский полузащитник брестского «Руха» Владислав Васильев признан лучшим футболистом 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Васильев с показателем 349 очков занял первое место в рейтинге. В прошедшем туре казахстанец оформил дубль в матче со «Смолевичами» (6:0).

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету Васильева шесть голов в 22 матчах. Правами на 23-летнего хавбека обладает действующий чемпион Беларуси «Динамо-Брест», а в «Рухе» он играет на правах аренды.

Белорусская Высшая Лига

Зимой к «Руху» вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в «Актобе».

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