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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

Пять футболистов «Кайрата» вошли в символическую сборную 9-го тура КПЛ

Алматинцы уверенно лидируют в чемпионате.

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Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную девятого тура казахстанской премьер-лиги.

В команду вошли пять представителей алматинского «Кайрата»: вратарь Стас Покатилов, защитники Дино Миканович и Раде Дугалич, хавбек Гафуржан Суюмбаев и нападающий Абат Аймбетов.

Двумя игроками представлены «Ордабасы» и «Кайсар»: у шымкентцев это полузащитники Абдулаи Диакате и Жоао Пауло; у кызылординцев — Элвин Фортес и Артур Режиналдо.

«Астана» с «Окжетпесом» делегировали по одному футболисту — защитника Уроша Радаковича и хавбека Дарко Зорича соответственно.

Напомним, «Кайрат» с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице КПЛ, опережая на восемь баллов «Тобол».

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