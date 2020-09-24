Пять футболистов «Кайрата» вошли в символическую сборную 9-го тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) представила символическую сборную девятого тура казахстанской премьер-лиги.

В команду вошли пять представителей алматинского «Кайрата»: вратарь Стас Покатилов, защитники Дино Миканович и Раде Дугалич, хавбек Гафуржан Суюмбаев и нападающий Абат Аймбетов.

Двумя игроками представлены «Ордабасы» и «Кайсар»: у шымкентцев это полузащитники Абдулаи Диакате и Жоао Пауло; у кызылординцев — Элвин Фортес и Артур Режиналдо.

«Астана» с «Окжетпесом» делегировали по одному футболисту — защитника Уроша Радаковича и хавбека Дарко Зорича соответственно.