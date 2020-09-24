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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

Гол парашютом в ворота «Астаны» признан лучшим в девятом туре КПЛ-2020

Очередной выпуск рубрики «Гол тура».

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Гол нападающего карагандинского «Шахтера» Айдоса Таттыбаева признан лучшим в девятом туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Таттыбаев, отличившийся в матче с «Астаной», набрал 44 процента голосов. Форвард «горняков» в эффектной манере сравнял счет, перебросив голкипера астанчан, и принес своему клубу ничью.

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Казахстанская Премьер-Лига

Второе и третье места в туре разделили Абат Аймбетов из «Кайрата» и Жоао Пауло, представляющий «Ордабасы» — у обоих по 23 процента голосов.

Шесть процентов набрал Дарко Зорич из «Окжетпеса», а замкнул топ-5 голосования Пиерос Сотириу из «Астаны», у которого четыре процента.

Астана (Нур-Султан)

Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из «Кайрата», отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока «Иртыша» забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник «Кайсара» Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок «Тобола» Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда «Кайсара» Элгуджи Лобжанидзе. По итогам седьмого тура победителем голосования стал еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген. В восьмом туре лучшим признан гол Жоао Пауло из «Ордабасы». Перенсенный матч шестого тура между «Кайратом» и «Астаной» будет сыгран 4 октября.

Алматинский клуб набрав 24 очка лидирует в премьер-лиге. На втором месте «Тобол» — 16 баллов, у «Астаны» 15 очков.

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