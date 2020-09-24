Гол парашютом в ворота «Астаны» признан лучшим в девятом туре КПЛ-2020

Шесть процентов набрал Дарко Зорич из «Окжетпеса», а замкнул топ-5 голосования Пиерос Сотириу из «Астаны», у которого четыре процента.

Голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из «Кайрата», отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека, еще в качестве игрока «Иртыша» забивший во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник «Кайсара» Думан Нарзилдаев. По итогам четвертого тура победил игрок «Тобола» Серикжан Мужиков. В пятом туре лучшим признано взятие ворот в исполнении форварда «Кайсара» Элгуджи Лобжанидзе. По итогам седьмого тура победителем голосования стал еще один игрок кызылординского клуба Асхат Тагыберген. В восьмом туре лучшим признан гол Жоао Пауло из «Ордабасы». Перенсенный матч шестого тура между «Кайратом» и «Астаной» будет сыгран 4 октября.