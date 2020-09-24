«Челси» приобрел у «Ренна» вратаря Эдуара Менди

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на пять лет. Согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €25 млн, при этом стоимость игрока оценивается в €7 млн.

«Я рад присоединиться к “Челси”. Быть частью этой потрясающей команды и работать с Фрэнком Лэмпардом и его тренерским штабом — просто мечта. С нетерпением жду знакомства с командой и начала работы», — передает слова Менди пресс-служба.

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В текущем сезоне Менди предстоит бороться за место в воротах с испанцем Кепой Аррисабалагой, купленным «Челси» в 2018 году за рекордную для вратарей сумму в €80 млн, и аргентинцем Вилли Кабальеро.

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