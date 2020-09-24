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14:08 (мск), источник: ТАСС

«Челси» приобрел у «Ренна» вратаря Эдуара Менди

ТАСС, 24 сентября. Английский футбольный клуб «Челси» подписал контракт с сенегальским голкипером Эдуаром Менди, ранее выступавшим за французский «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба «Челси».

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Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на пять лет. Согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €25 млн, при этом стоимость игрока оценивается в €7 млн.

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«Я рад присоединиться к “Челси”. Быть частью этой потрясающей команды и работать с Фрэнком Лэмпардом и его тренерским штабом — просто мечта. С нетерпением жду знакомства с командой и начала работы», — передает слова Менди пресс-служба.

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В текущем сезоне Менди предстоит бороться за место в воротах с испанцем Кепой Аррисабалагой, купленным «Челси» в 2018 году за рекордную для вратарей сумму в €80 млн, и аргентинцем Вилли Кабальеро.

Челси (Лондон)

В августе 2019 года Менди перешел в «Ренн» из «Реймса». В досрочно завершенном чемпионате Франции сезона-2019/20 «Ренн» занял третье место, Менди провел 24 матча в Лиге 1 (девять — на ноль), пропустив 19 мячей. Провел восемь игр за сборную Сенегала, в составе которой становился финалистом Кубка африканских наций.

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