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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Отказался от Европы, вернул место в основе, прогрессирует в сборной. Абикен — будущий лидер «Кайрата»

Уже в этом сезоне он может завоевать титул КПЛ.

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В «Кайрате» и сборной Казахстана в последние годы не было дефицита центральных полузащитников, а теперь в этом амплуа появился еще один достойный претендент. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как прибавил Айбол Абикен и почему его ценят в клубе и национальной команде.

Не уехал в Европу, хочет добиться успеха с «Кайратом»

Абикен поступательно прогрессировал в «Кайрате», с каждым годом развивая и дополняя свои навыки. Уже в прошлом году рост игрока был замечен европейскими скаутами, по словам агента Кена ван Дейка, работающего с Яном Вороговским, у Абикена было готовое предложение из Бельгии, но он отказался, решив, что еще должен добиться результата с родным «Кайратом».

Айбола по-прежнему воспринимают, как молодого игрока, хотя ему уже 24 года. После ухода Бауыржана Исламхана и Исламбека Куата полузащитник был готов взять на себя роль одного из лидеров, и он не боится ответственности. Более того, Абикен мечтает в ближайшие годы стать капитаном «Кайрата». Ментально полузащитник уже сформирован, показательно, что в «Кайрате» ему доверяют стандарты.

Кайрат (Алма-Ата)

Перестроился на другую позицию, спас матч с «Кайсаром»

В нынешнем сезоне ситуация для Абикена развернулась следующим образом. «Кайрат» инвестировал большие деньги в опорника сборной Польши Яцека Гуральски, и тот мгновенно забронировал место в основе. Позиция «восьмерки», которую также мог занять Айбол, осталась за черногорцем Небойшей Косовичем, чей прогресс был заметен уже на зимних сборах. Так, Абикен неожиданно оказался в запасе, и это учитывая, что ушли Георгий Жуков и Куат.

Но хавбек не расстроился, продолжил работу, и Алексей Шпилевский нашел ему новую позицию ближе к правому флангу. Безусловно, он не утюжил бровку, как профильный вингер, но давал объем и привычно был нацелен на ворота.

Особенно важным для Абикена вышел матч против «Кайсара». Он появился на поле после первого тайма, заменив Конрада Вжесиньски. Да, Айбол упустил несколько моментов, но он тут же добавил атаке «Кайрата» конкретики. У Конрада не было ни одного удара по итогам первой половины, Абикен же нанес четыре удара за второй тайм (лучший результат в команде наряду с Косовичем), забил важнейший гол, совершил три ключевые передачи (снова лучший результат в команде) и помог «Кайрату» одержать волевую победу.

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Такой индивидуальный перформанс не остался незамеченным Шпилевским, в следующей игре против «Маккаби» Абикен был уже в «старте».

Стал одним из самых востребованных игроков в сборной

Добротный дебют за сборную в матче против России (0:1) позволил Абикену завоевать доверие со стороны Михала Билека. После выезда в Калининград полузащитник «Кайрата» пропустил лишь один матч сборной за прошедший период.

Новый цикл Лиги наций Абикен, опять же, начал как безусловный игрок основы сборной. Пока Куат добирал форму, а Меркель с Жуковым и вовсе не доехали до команды, Айбол отпахал два полных матча с Литвой и Беларусью. Да, кто-то скажет про низкую конкуренцию, но ниже определенной планки Абикен не падал и свое игровое время он получал в прошлый осенний цикл, когда в строю были все футболисты его позиции.

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