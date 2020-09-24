«Жетысу» сделал камбэк с 0:2, обыграл «Шахтер» и вышел на второе место в КПЛ
Талдыкорганцы забили дважды за минуту.
Талдыкорганцы забили дважды за минуту.
Карагандинский «Шахтер» потерпел поражение от талдыкорганского «Жетысу» в десятом туре казахстанской
Матч прошел в Алматы и завершился со счетом 3:2 в пользу семиреченцев. При этом до 70-й минуты «горняки» вели с преимуществом в два мяча.
«Шахтер» вышел вперед на 25-й минуте после трехходовки, которую точным ударом замкнул Руслан Мингазов.
В начале второго тайма карагандинцы удвоили преимущество. Голкипер «Жетысу» не сумел зафиксировать мяч, и Абдель Ламанж оказался первым на добивании.
На 70-й минуте «Жетысу» один мяч отыграл — после подачи с углового отличился Айбар Жаксылыков.
На 83-й минуте Жаксылыков оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера «Шахтера». А спустя минуту Педро Эуженио и вовсе вывел «Жетысу» вперед.
Благодаря этой победе «Жетысу» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Тобол» 916 по дополнительным показателям. В активе «Шахтера» осталось 12 баллов.