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14:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» сделал камбэк с 0:2, обыграл «Шахтер» и вышел на второе место в КПЛ

Талдыкорганцы забили дважды за минуту.

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Карагандинский «Шахтер» потерпел поражение от талдыкорганского «Жетысу» в десятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Алматы и завершился со счетом 3:2 в пользу семиреченцев. При этом до 70-й минуты «горняки» вели с преимуществом в два мяча.

Казахстанская Премьер-Лига

«Шахтер» вышел вперед на 25-й минуте после трехходовки, которую точным ударом замкнул Руслан Мингазов.

В начале второго тайма карагандинцы удвоили преимущество. Голкипер «Жетысу» не сумел зафиксировать мяч, и Абдель Ламанж оказался первым на добивании.

На 70-й минуте «Жетысу» один мяч отыграл — после подачи с углового отличился Айбар Жаксылыков.

На 83-й минуте Жаксылыков оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера «Шахтера». А спустя минуту Педро Эуженио и вовсе вывел «Жетысу» вперед.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Жетысу» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Тобол» 916 по дополнительным показателям. В активе «Шахтера» осталось 12 баллов.

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