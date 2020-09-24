«Жетысу» сделал камбэк с 0:2, обыграл «Шахтер» и вышел на второе место в КПЛ

Карагандинский «Шахтер» потерпел поражение от талдыкорганского «Жетысу» в десятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Алматы и завершился со счетом 3:2 в пользу семиреченцев. При этом до 70-й минуты «горняки» вели с преимуществом в два мяча.

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«Шахтер» вышел вперед на 25-й минуте после трехходовки, которую точным ударом замкнул Руслан Мингазов.

В начале второго тайма карагандинцы удвоили преимущество. Голкипер «Жетысу» не сумел зафиксировать мяч, и Абдель Ламанж оказался первым на добивании.

На 70-й минуте «Жетысу» один мяч отыграл — после подачи с углового отличился Айбар Жаксылыков.

На 83-й минуте Жаксылыков оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера «Шахтера». А спустя минуту Педро Эуженио и вовсе вывел «Жетысу» вперед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xaBrdE_72sU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.