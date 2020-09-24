Лучший бомбардир КПЛ забил гол в седьмом матче подряд и вывел «Ордабасы» на второе место

«Ордабасы» победил «Кызыл-Жар СК» в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча проходила на стадионе Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 1:0 в пользу шымкентского клуба. Решающий гол на 72-й минуте забил Жоао Пауло. Бразилец отметился взятием ворот в седьмом матче подряд. Как итог, с семью голами закрепился на первом месте среди лучших бомбардиров КПЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tnkA24sFZ2g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал 17 очков и с пятого места поднялся на второе. «Кызыл-Жар СК» с семью баллами остался на девятой позиции из 11-ти.