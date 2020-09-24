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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир КПЛ забил гол в седьмом матче подряд и вывел «Ордабасы» на второе место

Все решилось во втором тайме.

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«Ордабасы» победил «Кызыл-Жар СК» в десятом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская Премьер-Лига

Встреча проходила на стадионе Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 1:0 в пользу шымкентского клуба. Решающий гол на 72-й минуте забил Жоао Пауло. Бразилец отметился взятием ворот в седьмом матче подряд. Как итог, с семью голами закрепился на первом месте среди лучших бомбардиров КПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал 17 очков и с пятого места поднялся на второе. «Кызыл-Жар СК» с семью баллами остался на девятой позиции из 11-ти.

В других матчах десятого тура «Жетысу» победил «Шахтер» — 3:2, «Каспий» уступил «Таразу» — 0:2, «Тобол» выиграл у «Окжетпеса» — 1:0.

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