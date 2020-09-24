Конгресс УЕФА 2021 года перенесен из Белоруссии в Швейцарию
ТАСС, 24 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести конгресс организации, запланированный на 2021 год, в Швейцарию. Об этом сообщает
ТАСС, 24 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести конгресс организации, запланированный на 2021 год, в Швейцарию. Об этом сообщает
На заседании исполкома УЕФА, которое прошло в четверг в Будапеште, было принято решение о том, что все корпоративные встречи организации в ближайшие полгода пройдут в Швейцарии. Это решение коснется не только конгресса, который изначально был запланирован на 2 марта 2021 года в Минске, но был перенесен