Златан Ибрагимович заразился коронавирусом

Как сообщает Corriere dello Sport, у 38-летнего шведского футболиста было выявлено заражение коронавирусом по итогам тестирования. Ожидается, что клуб объявит об этом в ближайшее время.

Ибрагимович стал вторым за последнее время игроком «Милана», у которого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.

Три дня назад, 21 сентября, Златан принял участие в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». «Россонери» одержали победу со счётом 2:0, а швед стал автором обоих голов.



Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе этого года. В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».