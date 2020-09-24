Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Арарат-Армения
Целе
00
Футбол. Еврокубки
18:30
КуПС
Судува
Футбол. Еврокубки
19:00
Виктория Пл
Сеннерйюск
Футбол. Еврокубки
19:00
Фехервар
Реймс
Футбол. Еврокубки
19:30
Ростов
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:00
Мура
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Б-36
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Локомотива
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Аланьяспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:00
Рига
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:00
Флориана
Флора
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Мотеруэлл
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Войводина
Футбол. Еврокубки
21:00
Шкендия
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
21:00
АПОЭЛ
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Гранада
Локомотив Тб
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Дандолк
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
21:15
Вольфсбург
Десна
Футбол. Еврокубки
21:30
Милан
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
ДАК
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
21:30
Санкт-Галлен
АЕК
Футбол. Еврокубки
21:30
Легия
Дрита
Футбол. Еврокубки
21:45
Риека
Колос К
Футбол. Еврокубки
22:00
Виллем II
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Абердин
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Златан Ибрагимович заразился коронавирусом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович будет вынужден пропустить ближайшие матчи команды.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:23 MSK, 24.09
Инфицировано1 128 836+6 595
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
18.09
5905
19.09
6065
20.09
6148
21.09
6196
22.09
6215
23.09
6431
24.09
6595
11.0924.09
Скончалось19 948+149
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
18.09
134
19.09
144
20.09
79
21.09
71
22.09
160
23.09
150
24.09
149
11.0924.09
Выздоровело929 829+6 130
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
18.09
5339
19.09
5255
20.09
2895
21.09
2616
22.09
5976
23.09
5750
24.09
6130
11.0924.09
Инфицировано31 937 244+264 158
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
18.09
312713
19.09
331026
20.09
270517
21.09
249302
22.09
293319
23.09
278484
24.09
271649
11.0924.09
Скончалось977 624+5 252
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
18.09
5414
19.09
5894
20.09
4952
21.09
3634
22.09
4238
23.09
6052
24.09
5673
11.0924.09
Выздоровело22 013 874+228 406
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
18.09
212434
19.09
248860
20.09
267358
21.09
203874
22.09
251760
23.09
244953
24.09
233568
11.0924.09
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Как сообщает Corriere dello Sport, у 38-летнего шведского футболиста было выявлено заражение коронавирусом по итогам тестирования. Ожидается, что клуб объявит об этом в ближайшее время.

Милан (Милан)
Читайте также
Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Болоньей» в матче чемпионата Италии

Ибрагимович стал вторым за последнее время игроком «Милана», у которого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.

Три дня назад, 21 сентября, Златан принял участие в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Болоньей». «Россонери» одержали победу со счётом 2:0, а швед стал автором обоих голов.

Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе этого года. В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Губерниев высказался о решении CAS по российским биатлонисткам
Набравший форму Макгрегор впечатлил фанатов
7-летний сын Плющенко зарабатывает 12 миллионов рублей в год
Игры сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей
Российская биатлонистка Глазырина временно отстранена за допинг
Кержаков стал главным тренером клуба ФНЛ
Майк Тайсон заявил о готовности провести бой с Энтони Джошуа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь