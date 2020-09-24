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21:02 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан помог «Аль-Айну» одержать первую победу в Лиге чемпионов

«Аль-Айн» из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, отпраздновал первую победу на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В заключительном матче на выезде «Аль-Айн» победил «Аль-Наср» из Саудовской Аравии — 1:0. Решающий гол на 19-й минуте забил Лаба Коджо.

Исламхан вышел в стартовом составе, но был заменен на 63-й минуте. В нынешнем розыгрыше ЛЧ казахстанец провел все шесть матчей и забил один гол.

Несмотря на поражение, «Аль-Наср» с 11 очками сохранил лидерство в группе D. Второе место с отставанием на два балла занял катарский «Аль-Садд», третья строчка оказалась за набравшим семь баллов иранским «Сепаханом», четвертая позиция в квартете осталась за «Аль-Айном», на счету которого пять очков. Как итог, первые две команды квалифицировались в плей-офф турнира.

27-летний Исламхан выступает за «Аль-Айн» с января. Летом он продлил контракт с клубом из ОАЭ на три года.

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