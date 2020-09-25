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00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вышли в 1/8 финала Кубка английской лиги

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вышли в 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги.

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Источник: AP 2020

«Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Лиам Делап (18-я минута) и Фил Фоден (75-я). У гостей отличился Сэм Сарридж (22-я).

Ливерпуль (Ливерпуль)

«Ливерпуль» в гостях разгромил «Линкольн Сити» — 7:2. В составе действующих чемпионов Англии голами отметились Джердан Шакири (9-я), Такуми Минамино (18-я, 46-я), Кертис Джонс (32-я, 36-я), Марко Груич (65-я) и Дивок Ориги (89-я). У хозяев отличились Тайо Эдун (60-я) и Льюис Монтсма (66-я).

Манчестер Сити (Манчестер)

«Манчестер Сити» в следующем раунде турнира сыграет с «Бернли», а «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом».

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