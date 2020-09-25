Рональд Куман испытывает недоверие из-за ситуации в «Барселоне»

По данным источника, Куман стал проявлять некоторое недоверие к тому, что он видит вокруг себя. Последние эпизоды вокруг трансферов игроков заставили его чувствовать себя неудобно. Специалисту обещали, что он сможет самостоятельно принимать все решения по трансферам, однако некоторые из них он не принимал. Отмечается, Куман чувствует, что президент каталонского клуба и другие спортивные директора оставляют его незащищённым.