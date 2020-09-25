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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Рональд Куман испытывает недоверие из-за ситуации в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман испытывает недовольство ситуацией, сложившейся в клубе, сообщает Marca.

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Источник: AP 2020

По данным источника, Куман стал проявлять некоторое недоверие к тому, что он видит вокруг себя. Последние эпизоды вокруг трансферов игроков заставили его чувствовать себя неудобно. Специалисту обещали, что он сможет самостоятельно принимать все решения по трансферам, однако некоторые из них он не принимал. Отмечается, Куман чувствует, что президент каталонского клуба и другие спортивные директора оставляют его незащищённым.

17 августа команда объявила, что Сетьен отправлен в отставку. 19 августа Рональд Куман был представлен в качестве нового главного тренера «Барселоны». В первом официальном матче в сезоне-2020/2021 сине-гранатовые сыграют с «Вильярреалом». Точная дата встречи пока неизвестна.

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