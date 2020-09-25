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14:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гарет Бэйл: «Не жалею о времени в «Реале»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл рассказал о своем отношении к периоду, который провел в «Реале».

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Источник: Спорт-Экспресс

— Не жалею о времени в «Реале», — приводит Sky Sports слова Бэйла. — Я просто пытаюсь играть в футбол. Это все, что я могу делать, а все остальное, о чем говорят, уже не под моим контролем. Не жалею ни о чем, что сделал, кто бы что ни говорил. Я знаю, кто я, моя семья тоже это знает, это все, что меня беспокоит.

Очевидно, пребывание в другой стране, другой культуре должно было помочь мне вырасти, как личности, не только как футболисту. Ты просто учишься справляться с различными ситуациями, в которых оказываешься. Я был в ситуациях, когда на меня оказывалось огромное давление, меня освистывали во время матчей. Я научился справляться с такими вещами, не принимать их слишком всерьез. Это футбол — то, чем ты любишь заниматься. Нужно делать все возможное на поле.

31-летний валлиец перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» на правах аренды до конца сезона-2020/21.

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