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16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси раскритиковал руководство «Барселоны» за уход Суареса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал руководство команды за уход форварда Луиса Суареса. Об этом аргентинец сообщил в своем Instagram.

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По мнению футболиста, его партнер не заслуживал быть «вышвырнутым» из клуба, однако его уже ничего не удивляет. Месси также отметил, что ему сложно принять уход Суареса, но еще сложнее будет сыграть против него.

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24 сентября Суарес на правах свободного агента перешел в мадридский «Атлетико». Незадолго до этого «Барселона» договорилась о расторжении контракт с игроком. Сообщалось, что видеть уругвайца в команде не захотел новый главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман.

Суарес играл за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне 33-летний форвард провел 36 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал десять голевых передач. Вместе с сине-гранатовыми он по четыре раза выигрывал чемпиона и Кубок Испании, а также становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

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