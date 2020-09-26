Зидан — о трансферах «Реала»: До 5 октября может случиться всё, что угодно
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о трансферной политике клуба в летнее трансферное окно.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о трансферной политике клуба в летнее трансферное окно.
«Сейчас в “Реале” собрана команда, с которой я должен работать. Не собираюсь просить о
5 октября в Испании закрывается трансферное окно.
Сообщалось, что «Реал» не будет покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно. Мадридский клуб не будет платить € 150 млн за французского полузащитника. Клуб также отказался от идеи приобрести Донни ван де Бека, который в итоге перешёл в «Манчестер Юнайтед». «Реал» и Зидан сделали ставку на молодого полузащитника Федерико Вальверде.
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