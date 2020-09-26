Зидан — о трансферах «Реала»: До 5 октября может случиться всё, что угодно

«Сейчас в “Реале” собрана команда, с которой я должен работать. Не собираюсь просить о чём-то большем. Но я знаю, что до 5 октября может случиться всё, что угодно. Думаю, что у меня сейчас лучшая команда, и я полностью держусь за своих игроков», — цитирует Зидана Goal.