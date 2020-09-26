Жезус получил травму и выбыл на месяц

Игрок получил травму в матче очередного тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1), однако тогда степень серьёзности повреждения не была определена. Теперь же стало ясно, что Жезус не примет участия в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022 в составе сборной Бразилии, которой предстоит сыграть с Боливией (9 октября) и Перу (13 октября). В национальной команде форварда заменит Матеус Кунья из берлинской «Герты».