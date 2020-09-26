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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Переболевший коронавирусом Симеоне вернулся на тренировки «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне вернулся к исполнению своих обязанностей после того, как переболел коронавирусом, сообщает Marca.

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Источник: AP 2020

12 сентября Симеоне прошёл тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. После этого аргентинец две недели провёл в самоизоляции и ещё два раза проходил тесты, которые показали отрицательный результат. Таким образом, теперь Симеоне может находиться на скамейке запасных «Атлетико» во время матчей.

27 сентября мадридцы в третьем туре чемпионата Испании сезона-2020/2021 сыграют с «Гранадой». Принять участие в этой игре может новичок «Атлетико» уругваец Луис Суарес, перешедший в мадридский клуб из «Барселоны».

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