Переболевший коронавирусом Симеоне вернулся на тренировки «Атлетико»

12 сентября Симеоне прошёл тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. После этого аргентинец две недели провёл в самоизоляции и ещё два раза проходил тесты, которые показали отрицательный результат. Таким образом, теперь Симеоне может находиться на скамейке запасных «Атлетико» во время матчей.