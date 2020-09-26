БАТЭ примет брестское «Динамо» в центральном матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча на поле «Борисов-Арены» между лидером турнира местным БАТЭ и действующими чемпионами страны футболистами брестского «Динамо» (начало в 20.00). Оба соперника успешно проводят последние матчи национального первенства — борисовчане одержали четыре виктории кряду, брестчане — две. Правда, в континентальных турнирах свои последние встречи они проиграли. БАТЭ уступил в Софии во втором квалификационном раунде Лиги Европы болгарскому ЦСКА (0:2), а динамовцы в третьем круге квалификации проиграли в Тель-Авиве израильскому «Маккаби» (0:1). В первом круге нынешнего чемпионата Беларуси борисовская дружина обыграла брестчан на их поле со счетом 3:1. Кроме того, они встречались в решающем поединке Кубка Беларуси, и тогда успех также был на стороне БАТЭ — 1:0.
В Жодино встретятся еще два претендента на попадание в призовую тройку — «Торпедо-БелАЗ» и гродненский «Неман» (начало в 18.00). В двух предыдущих турах эти команды добились побед, а в игре первого круга в Гродно футболисты «Немана» выиграли с результатом 3:1.
Матчи в Борисове и Жодино телеканал «Беларусь 5» покажет в прямом эфире.
В первом сегодняшнем поединке столичный «Энергетик-БГУ» примет в Молодечно футболистов «Ислочи» (начало в 14.00), а затем «Городея» сыграет на своем поле с мозырской «Славией».
Еще три встречи состоятся в воскресенье, 27 сентября: «Белшина» (Бобруйск) — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Слуцк». В заключительном поединке 25-го тура футболисты «Минска» 28 сентября примут аутсайдера турнира «Смолевичи».
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 49 очков (24 матча), «Шахтер» — 46 (24), «Неман» — 44 (24), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (24), «Ислочь» — 41 (24), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» — 34 (23), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Минск» — 28 (23), «Славия» — 27 (22), «Слуцк» — 21 (22), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (23).
Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.