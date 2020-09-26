БАТЭ примет брестское «Динамо» в центральном матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча на поле «Борисов-Арены» между лидером турнира местным БАТЭ и действующими чемпионами страны футболистами брестского «Динамо» (начало в 20.00). Оба соперника успешно проводят последние матчи национального первенства — борисовчане одержали четыре виктории кряду, брестчане — две. Правда, в континентальных турнирах свои последние встречи они проиграли. БАТЭ уступил в Софии во втором квалификационном раунде Лиги Европы болгарскому ЦСКА (0:2), а динамовцы в третьем круге квалификации проиграли в Тель-Авиве израильскому «Маккаби» (0:1). В первом круге нынешнего чемпионата Беларуси борисовская дружина обыграла брестчан на их поле со счетом 3:1. Кроме того, они встречались в решающем поединке Кубка Беларуси, и тогда успех также был на стороне БАТЭ — 1:0.