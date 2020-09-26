«Тобол» сыграл вничью с «Таразом» и не смог сместить «Астану» со второго места КПЛ

Игра прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 0:0.

«Тобол» поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице, имея по 17 очков с идущим третьим «Ордабасы». При этом в случае положительного результата костанайский клуб мог бы сместить «Астану» со второй строчки.

При этом конкурентам «Тобола» только предстоит еще провести матчи 11-го тура, остальные встречи которого пройдут в два дня.