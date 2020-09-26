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16:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» сыграл вничью с «Таразом» и не смог сместить «Астану» со второго места КПЛ

«Тобол» и «Тараз» сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 0:0.

«Тобол» поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице, имея по 17 очков с идущим третьим «Ордабасы». При этом в случае положительного результата костанайский клуб мог бы сместить «Астану» со второй строчки.

При этом конкурентам «Тобола» только предстоит еще провести матчи 11-го тура, остальные встречи которого пройдут в два дня.

Завтра, 27 сентября, состоятся игры «Окжетпес» — «Кайрат» (16:00) и «Астана» — «Жетысу» (18:15). В понедельник, 28 сентября, пройдут матчи «Кызыл-Жар СК» — «Кайсар» (14:00) и «Шахтер» — «Каспий» (17:00).

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