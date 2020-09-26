«Тобол» сыграл вничью с «Таразом» и не смог сместить «Астану» со второго места КПЛ
«Тобол» и «Тараз» сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
«Тобол» и «Тараз» сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Игра прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 0:0.
«Тобол» поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице, имея по 17 очков с идущим третьим «Ордабасы». При этом в случае положительного результата костанайский клуб мог бы сместить «Астану» со второй строчки.
При этом конкурентам «Тобола» только предстоит еще провести матчи 11-го тура, остальные встречи которого пройдут в два дня.
Завтра, 27 сентября, состоятся игры «Окжетпес» — «Кайрат» (16:00) и «Астана» — «Жетысу» (18:15). В понедельник, 28 сентября, пройдут матчи «Кызыл-Жар СК» — «Кайсар» (14:00) и «Шахтер» — «Каспий» (17:00).