«Энергетик-БГУ» и «Ислочь» сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по футболу

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В первом из них в Молодечно столичный «Энергетик-БГУ» принимал «Ислочь» из Минского района и вышел вперед на 39-й минуте после удара Джереми Мавату. Во втором тайме гости ответили голом Момо Янсане, который проводил свой последний матч в составе «Ислочи». В итоге ничья — 1:1.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча на поле «Борисов-Арены» между лидером турнира местным БАТЭ и действующими чемпионами страны футболистами брестского «Динамо». В Жодино встретятся еще два претендента на попадание в призовую тройку — «Торпедо-БелАЗ» и гродненский’Неман. Футболисты «Городеи» сыграют на своем поле с мозырской «Славией».

Еще три встречи состоятся в воскресенье, 27 сентября: «Белшина» (Бобруйск) — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Слуцк». В заключительном поединке 25-го тура футболисты «Минска» 28 сентября примут аутсайдера турнира «Смолевичи».

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 49 очков (24 матча), «Шахтер» — 46 (24), «Неман» — 44 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (24), «Рух» — 36 (24), «Динамо» (Брест) — 35 (22), «Энергетик-БГУ» — 35 (24), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Минск» — 28 (23), «Славия» — 27 (22), «Слуцк» — 21 (22), «Городея» — 20 (24), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (23).