Гол на десятой добавленной минуте принес МЮ первую в сезоне победу в АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме на гол форварда хозяев Нила Мопе манкунианцы ответили одним забитым мячом: свои ворота поразил Льюс Данк.

Во второй половине игры у МЮ отличился Маркус Рашфорд, а равенство на последних секундах игры восстановил Соломон Марч. Однако в последней атаке манкунианцев в ворота «Брайтона» был назначен пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. Гол был забит на десятой добавленной минуте.

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в сезоне АПЛ, набрал три очка и находится на 13-м месте в турнирной таблице. В активе «Брайтона» столько же очков, клуб опережает МЮ по дополнительным показателям и занимает 10-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 октября на своем поле примет «Тоттенхэм». «Брайтон» днем раньше на выезде встретится с «Эвертоном».