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16:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Гол на десятой добавленной минуте принес МЮ первую в сезоне победу в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Брайтон» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В первом тайме на гол форварда хозяев Нила Мопе манкунианцы ответили одним забитым мячом: свои ворота поразил Льюс Данк.

Во второй половине игры у МЮ отличился Маркус Рашфорд, а равенство на последних секундах игры восстановил Соломон Марч. Однако в последней атаке манкунианцев в ворота «Брайтона» был назначен пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. Гол был забит на десятой добавленной минуте.

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в сезоне АПЛ, набрал три очка и находится на 13-м месте в турнирной таблице. В активе «Брайтона» столько же очков, клуб опережает МЮ по дополнительным показателям и занимает 10-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 октября на своем поле примет «Тоттенхэм». «Брайтон» днем раньше на выезде встретится с «Эвертоном».

Во время загрузки произошла ошибка.
Брайтон & Хоув
2:3
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
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