Футболистки «Минска» победили «Зорку-БДУ» в матче женского чемпионата Беларуси

Действующие чемпионки страны уже в первой половине игры забили три гола в ворота серебряных призеров прошлого первенства. После перерыва студентки сумели отыграть один мяч, а в концовке игры футболистки «Минска» забили свой четвертый гол.
В первом сегодняшнем матче спортсменки «Бобруйчанки» одолели на своем поле соперниц из могилевского «Днепра» с минимальным преимуществом — 2:1.
Также сегодня лидер турнира минское «Динамо-БГУФК» встречается у себя дома с аутсайдерами турнира воспитанницами Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР).
Завтра в последнем матче 17-го тура гродненский «Неман» примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).
Турнирное положение: «Динамо-БГУФК» — 48 очков (16 матчей), «Минск» — 42 (17), «Зорка-БДУ» — 29 (17), «Неман» — 28 (16), Беларусь (U-19) — 22 (16), «Бобруйчанка» — 14 (17), «Днепр» — 11 (17), БОЦОР — 0 (16).