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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» победили «Зорку-БДУ» в матче женского чемпионата Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» обыграли столичную «Зорку-БДУ» со счетом 4:1 в матче 17-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионки страны уже в первой половине игры забили три гола в ворота серебряных призеров прошлого первенства. После перерыва студентки сумели отыграть один мяч, а в концовке игры футболистки «Минска» забили свой четвертый гол.

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В первом сегодняшнем матче спортсменки «Бобруйчанки» одолели на своем поле соперниц из могилевского «Днепра» с минимальным преимуществом — 2:1.

Также сегодня лидер турнира минское «Динамо-БГУФК» встречается у себя дома с аутсайдерами турнира воспитанницами Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР).

Завтра в последнем матче 17-го тура гродненский «Неман» примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).

Турнирное положение: «Динамо-БГУФК» — 48 очков (16 матчей), «Минск» — 42 (17), «Зорка-БДУ» — 29 (17), «Неман» — 28 (16), Беларусь (U-19) — 22 (16), «Бобруйчанка» — 14 (17), «Днепр» — 11 (17), БОЦОР — 0 (16).

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