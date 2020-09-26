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18:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аталанта» одержала волевую победу в первом матче сезона, забив четыре гола «Торино»

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Аталанта» переиграла «Торино».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Аталанта (Бергамо)

На 11-й минуте встречи счёт открыл форвард «Торино» Андреа Белотти, ему ассистировал Томас Ринкон. Хавбек «Аталанты» Алехандро Гомес спустя две минуты сравнял счёт. Затем Луис Мурьэль с передачи Гомеса вывел бергамасков вперёд.

Итальянская Серия А

Третий гол «Аталанты» на 42-й минуте забил Ханс Хатебур, голевой пас снова отдал Гомес. Однако Белотти забил следующий гол спустя всего минуту. Окончательный счёт на 54-й минуте встречи установил Мартен де Рон, ему ассистировал Мурьель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч с «Торино» стал для «Аталанты» первым в сезоне. Российский хавбек Алексей Миранчук не принимал участия во встрече, футболист продолжает восстановление после травмы бедра.

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Торино
2:4
Первый тайм: 2:3
Аталанта
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