«Аталанта» одержала волевую победу в первом матче сезона, забив четыре гола «Торино»

Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Аталанта (Бергамо) Все о команде

На 11-й минуте встречи счёт открыл форвард «Торино» Андреа Белотти, ему ассистировал Томас Ринкон. Хавбек «Аталанты» Алехандро Гомес спустя две минуты сравнял счёт. Затем Луис Мурьэль с передачи Гомеса вывел бергамасков вперёд.

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Третий гол «Аталанты» на 42-й минуте забил Ханс Хатебур, голевой пас снова отдал Гомес. Однако Белотти забил следующий гол спустя всего минуту. Окончательный счёт на 54-й минуте встречи установил Мартен де Рон, ему ассистировал Мурьель.

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