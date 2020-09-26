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18:44 (мск), источник: ТАСС

«Аугсбург» победил дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 26 сентября. «Аугсбург» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: AP 2020

Забитыми мячами в игре отметились Феликс Удуохай (40-я минута) и Даниэль Калиджури (54).

Боруссия (Дортмунд)

«Аугсбург» одержал вторую победу подряд в чемпионате, в третьем туре клуб сыграет 4 октября в гостях с «Вольфсбургом», команда из Дортмунда днем ранее примет «Фрайбург». 30 сентября «Боруссия» сыграет в матче за Суперкубок Германии с мюнхенской «Баварией».

Немецкая Бундеслига

Результаты других матчей игрового дня: «Арминия» — «Кёльн» — 1:0; «Байер» — «Лейпциг» — 1:1; «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Унион» — 1:1; «Майнц» — «Штутгарт» — 1:4.

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