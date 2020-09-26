«Аугсбург» победил дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии по футболу
ТАСС, 26 сентября. «Аугсбург» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС, 26 сентября. «Аугсбург» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Забитыми мячами в игре отметились Феликс Удуохай (40-я минута) и Даниэль Калиджури (54).
«Аугсбург» одержал вторую победу подряд в чемпионате, в третьем туре клуб сыграет 4 октября в гостях с «Вольфсбургом», команда из Дортмунда днем ранее примет «Фрайбург». 30 сентября «Боруссия» сыграет в матче за Суперкубок Германии с мюнхенской «Баварией».
Результаты других матчей игрового дня: «Арминия» — «Кёльн» — 1:0; «Байер» — «Лейпциг» — 1:1; «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Унион» — 1:1; «Майнц» — «Штутгарт» — 1:4.