«Аугсбург» победил дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии по футболу

«Аугсбург» одержал вторую победу подряд в чемпионате, в третьем туре клуб сыграет 4 октября в гостях с «Вольфсбургом», команда из Дортмунда днем ранее примет «Фрайбург». 30 сентября «Боруссия» сыграет в матче за Суперкубок Германии с мюнхенской «Баварией».