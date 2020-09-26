«Эвертон» выиграл третий матч подряд и вышел на первое место в АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все мячи были забиты в первом тайме. На гол Шейку Куйяте ливерпульцы ответили точными ударами Доминика Калверта-Льюина и Риширлисона.

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Победа стала для «Эвертона» третьей подряд, команда набрала девять очков и вышла на первое место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» шесть очков, клуб находится на пятой позиции.

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