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19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» выиграл третий матч подряд и вышел на первое место в АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все мячи были забиты в первом тайме. На гол Шейку Куйяте ливерпульцы ответили точными ударами Доминика Калверта-Льюина и Риширлисона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победа стала для «Эвертона» третьей подряд, команда набрала девять очков и вышла на первое место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» шесть очков, клуб находится на пятой позиции.

Английская Премьер-Лига

В следующем туре, 3 октября, «Эвертон» на своем поле примет «Брайтон». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с «Челси».

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Кристал Пэлас
1:2
Первый тайм: 1:2
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