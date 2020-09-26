«Актобе» уволил второго тренера с начала года за слабые результаты
Решение приняло руководство клуба.
Решение приняло руководство клуба.
ФК «Актобе» расстался с главным тренером Алексеем Петрушиным. Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет в своем Instagram.
Отмечается, что российский специалист покинул свой пост по решению руководства клуба. Причина — слабое выступление команды на старте сезона. На следующей неделе «Актобе» сообщит об этом решении официально.
Это уже второй тренер из России, уволенный из «Актобе» с начала года. В феврале клуб расстался с незадолго до этого назначенным Владимиром Маминовым.
В турнирной таблице первой лиги «Актобе» идет на третьем месте, набрав пять очков в трех матчах.