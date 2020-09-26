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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Беерсхот» оставил в запасе Вороговского, совершил камбэк с 0:2 и одержал победу в чемпионате Бельгии

Казахстанец просидел на скамейке.

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ФК «Беерсхот», в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал победу в матче чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках седьмого тура команда на своем поле принимала «Беверен» и выиграла со счетом 3:2. При этом уже к 14-й минуте гости вели 2:0. Но хозяева успели сравнять, а победный гол был забил уже в добавленное время на 96-й минуте.

При этом Вороговский участие в матче не принял, оставшись на скамейке запасных.

«Беерсхот» идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидера «Шарлеруа» на три очка и проведя на один матч больше.

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