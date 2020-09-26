«Беерсхот» оставил в запасе Вороговского, совершил камбэк с 0:2 и одержал победу в чемпионате Бельгии
Казахстанец просидел на скамейке.
Казахстанец просидел на скамейке.
ФК «Беерсхот», в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал победу в матче чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках седьмого тура команда на своем поле принимала «Беверен» и выиграла со счетом 3:2. При этом уже к 14-й минуте гости вели 2:0. Но хозяева успели сравнять, а победный гол был забил уже в добавленное время на 96-й минуте.
При этом Вороговский участие в матче не принял, оставшись на скамейке запасных.
«Беерсхот» идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидера «Шарлеруа» на три очка и проведя на один матч больше.