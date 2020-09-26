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21:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» стартовал в чемпионате Италии с победы над «Кальяри»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Римский «Лацио» нанес поражение «Кальяри» в выездном матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Кальяри, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мануэль Лаццари (4-я минута) и Чиро Иммобле (74).

Лацио (Рим)
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В другом матче дня «Беневенто» на выезде одержал волевую победу над «Сампдорией» со счетом 3:2.

Итальянская Серия А
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Перенесенный матч первого тура серии А между «Лацио» и «Аталантой» пройдет 30 сентября.

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