«Лацио» стартовал в чемпионате Италии с победы над «Кальяри»
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Римский «Лацио» нанес поражение «Кальяри» в выездном матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Римский «Лацио» нанес поражение «Кальяри» в выездном матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Кальяри, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Мануэль Лаццари (4-я минута) и Чиро Иммобле (74).
В другом матче дня «Беневенто» на выезде одержал волевую победу над «Сампдорией» со счетом 3:2.
Перенесенный матч первого тура серии А между «Лацио» и «Аталантой» пройдет 30 сентября.