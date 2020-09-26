«Челси» отыгрался со счета 0:3 в матче с новичком АПЛ

Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 3:3. В пером тайме у хозяев дублем отметился Каллум Робинсон, еще один мяч забил Кайл Бартли. Во второй половине игры «Челси» усилиями Мэйсона Маунта, Каллума Хадсона-Одои и Тэмми Абрахама восстановил равенство.