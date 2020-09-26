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21:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» отыгрался со счета 0:3 в матче с новичком АПЛ

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 26 сентября, и завершилась со счетом 3:3. В пером тайме у хозяев дублем отметился Каллум Робинсон, еще один мяч забил Кайл Бартли. Во второй половине игры «Челси» усилиями Мэйсона Маунта, Каллума Хадсона-Одои и Тэмми Абрахама восстановил равенство.

Челси (Лондон)

«Вест Бромвич» набрал одно очко занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Челси» четыре очка, команда находится на шестой позиции.

Английская Премьер-Лига

В следующем туре «Челси» 3 октября на своем поле примет «Кристал Пэлас». Новичок АПЛ «Вест Бромвич» днем позже на выезде встретится с «Саутгемптоном».

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Вест Бромвич Альбион
3:3
Первый тайм: 3:0
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