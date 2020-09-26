Брестское «Динамо» победило БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» обыграли в гостях лидера чемпионата Беларуси БАТЭ со счетом 4:2 в гостевом матче 25-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане активно начали встречу на поле «Борисов-Арены» и уже на 6-й минуте Павел Седько вывел гостей вперед. Начало второй половины динамовцы также провели успешно — на 49-й минуте Павел Савицкий забил второй гол в ворота Дениса Щербицкого. После этого борисовчане заиграли гораздо сильнее и на 70-й минуте Павел Нехайчик сократил разрыв, а еще через 9 минут Неманья Милич сравнял результат — 2:2. Дело шло к ничьей, но уже в компенсированное время голевой дубль оформил Сергей Кривец и брестчане вырвали победу — 4:2.

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Гродненский «Неман» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице, одолев в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» — 1:0. Победный гол в самом конце первого тайма забил Зоран Марушич.

В Молодечно столичный «Энергетик-БГУ» принимал «Ислочь» из Минского района и вышел вперед на 39-й минуте после удара Джереми Мавату. Во втором тайме гости ответили голом гвинейского форварда Момо Янсане, который проводил свой последний матч в составе «Ислочи» перед отъездом в малийский клуб «Блэк Старз». В итоге ничья — 1:1. С таким же результатом завершился поединок футболистов «Городеи» и мозырской «Славии».

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Еще три встречи состоятся в воскресенье, 27 сентября: «Белшина» (Бобруйск) — «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Минск) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Слуцк». В заключительном поединке 25-го тура футболисты «Минска» 28 сентября примут аутсайдера турнира «Смолевичи».

Турнирное положение сейчас таково: Турнирное положение: БАТЭ — 49 очков (25 матчей), «Неман» — 47 (25), «Шахтер» — 46 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Рух» — 36 (24), «Энергетик-БГУ» — 35 (24), «Динамо» (Минск) — 33 (23), «Витебск» — 31 (24), «Минск» — 28 (23), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 21 (22), «Городея» — 21 (25), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (23).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей. -0-