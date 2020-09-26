Брестское «Динамо» на последних минутах вырвало победу у БАТЭ

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Футболисты брестского «Динамо» обыграли борисовский БАТЭ в матче чемпионата Беларуси, сообщает Sputnik.

БАТЭ (Борисов) Все о команде

Центральный матч 25-го тура Высшей лиги состоялся в Борисове в субботу, 26 сентября. Борисовчане уступили со счетом 2:4.

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В составе брестского «Динамо» отметились Павел Седько (5-я минута), Павел Савицкий (49-я), дубль на счету Сергея Кривца (90+1, 90+4). За хозяев забивали Павел Нехайчик (70-я) и Неманья Милич (79-я).

Сейчас брестские «динамовцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны с 38 очками. «Желто-синие» на первой строчке с 49 баллами.

Ранее в субботу состоялись три матча «вышки»:

«Энергетик-БГУ» — «Ислочь» 1:1

«Городея» — «Славия» 1:1

«Торпедо-БелАЗ» — «Неман» 0:1