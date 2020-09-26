Брестское «Динамо» на последних минутах вырвало победу у БАТЭ
Борисовчане провели поединок под руководством нового главного тренера Александра Лисовского, который сменил на этом посту Кирилла Альшевского.
Борисовчане провели поединок под руководством нового главного тренера Александра Лисовского, который сменил на этом посту Кирилла Альшевского.
МИНСК, 26 сен — Sputnik. Футболисты брестского «Динамо» обыграли борисовский БАТЭ в матче чемпионата Беларуси, сообщает Sputnik.
Центральный матч 25-го тура Высшей лиги состоялся в Борисове в субботу, 26 сентября. Борисовчане уступили со счетом 2:4.
В составе брестского «Динамо» отметились Павел Седько (5-я минута), Павел Савицкий (49-я), дубль на счету Сергея Кривца (90+1, 90+4). За хозяев забивали Павел Нехайчик (70-я) и Неманья Милич (79-я).
Сейчас брестские «динамовцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны с 38 очками. «Желто-синие» на первой строчке с 49 баллами.
Ранее в субботу состоялись три матча «вышки»:
Еще две встречи состоятся в воскресенье: «Динамо» (Минск) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Слуцк». В заключительном поединке 25-го тура футболисты «Минска» 28 сентября примут аутсайдера турнира «Смолевичи».