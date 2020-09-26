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22:16 (мск), источник: Sputnik.by

Брестское «Динамо» на последних минутах вырвало победу у БАТЭ

Борисовчане провели поединок под руководством нового главного тренера Александра Лисовского, который сменил на этом посту Кирилла Альшевского.

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МИНСК, 26 сен — Sputnik. Футболисты брестского «Динамо» обыграли борисовский БАТЭ в матче чемпионата Беларуси, сообщает Sputnik.

БАТЭ (Борисов)

Центральный матч 25-го тура Высшей лиги состоялся в Борисове в субботу, 26 сентября. Борисовчане уступили со счетом 2:4.

Белорусская Высшая Лига

В составе брестского «Динамо» отметились Павел Седько (5-я минута), Павел Савицкий (49-я), дубль на счету Сергея Кривца (90+1, 90+4). За хозяев забивали Павел Нехайчик (70-я) и Неманья Милич (79-я).

Сейчас брестские «динамовцы» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны с 38 очками. «Желто-синие» на первой строчке с 49 баллами.

Ранее в субботу состоялись три матча «вышки»:

  • «Энергетик-БГУ» — «Ислочь» 1:1
  • «Городея» — «Славия» 1:1
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Неман» 0:1

Еще две встречи состоятся в воскресенье: «Динамо» (Минск) — «Витебск», «Рух» (Брест) — «Слуцк». В заключительном поединке 25-го тура футболисты «Минска» 28 сентября примут аутсайдера турнира «Смолевичи».

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