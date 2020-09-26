Футболист пожаловался на головокружение и умер в 28 лет

В заявлении клуба отмечается, что 25 сентября накануне своей смерти Мойела жаловался на головокружение. О причинах кончины спортсмена не сообщается.

Мойела присоединился к клубу в начале сезона-2019/2020. В рамках дебютного сезона футболист провел 27 игр и отметился четырьмя голами.