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22:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист пожаловался на головокружение и умер в 28 лет

Футболист южноафриканского «ТС Спортинг» Катлехо Мойела умер в 28 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

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В заявлении клуба отмечается, что 25 сентября накануне своей смерти Мойела жаловался на головокружение. О причинах кончины спортсмена не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мойела присоединился к клубу в начале сезона-2019/2020. В рамках дебютного сезона футболист провел 27 игр и отметился четырьмя голами.

16 августа стало известно, что российский футболист академии «Строгино» Михаил Колосов умер на тренировке, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Спортсмену было 17 лет.

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