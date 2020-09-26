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26 сентября, источник: Чемпионат.com

«Интер» вырвал победу у «Фиорентины», забив два гола в концовке

В матче 2-го тура итальянской Серии А «Интер» одержал победу над «Фиорентиной».

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

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Счёт на 3-й минуте встречи открыл форвард «Фиорентины» Кристиан Куаме. В концовке первого тайма Лаутаро Мартинес забил ответный мяч. На 52-й минуте защитник «фиалок» Федерико Чеккерини забил автогол. Спустя пять минут Гаэтано Кастровилли сравнял счёт, ассистировал ему Франк Рибери.

Интер (Милан)

Федерико Кьеза вывел «фиалок» вперёд на 63-й минуте, Рибери отдал ещё одну голевую передачу. Однако в концовке встречи «Интер» вырвал победу благодаря голам Ромелу Лукаку и Данило Д’Амброзио, ассисты на счету Алексиса Санчеса и Ашрафа Хакими.

Итальянская Серия А
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Для «Интера» эта встреча стала первой в новом сезоне Серии А. «Фиорентина» в 1-м туре обыграла «Торино» (1:0).

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Интер
4:3
Первый тайм: 1:1
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