Мадридский «Реал» победил в гостях «Бетис» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мадридский «Реал» победил в гостях «Бетис» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Мадридский «Реал» победил в гостях «Бетис» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу столичной команды.
У победителей отличились Федерико Вальверде (14-я минута) и Серхио Рамос с пенальти (82), еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Бетиса» Эмерсон (48), который после оставил свою команду в меньшинстве, заработав красную карточку на 67-й минуте. У хозяев голы забили Аисса Манди (35) и Вильям Карвалью (37).
«Бетис», стартовавший в новом сезоне примеры с двух побед подряд, потерпел первое поражение. «Реал» одержал первую победу в новом сезоне и набрал 4 очка.