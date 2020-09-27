Мадридский «Реал» победил в гостях «Бетис» в матче чемпионата Испании

У победителей отличились Федерико Вальверде (14-я минута) и Серхио Рамос с пенальти (82), еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Бетиса» Эмерсон (48), который после оставил свою команду в меньшинстве, заработав красную карточку на 67-й минуте. У хозяев голы забили Аисса Манди (35) и Вильям Карвалью (37).