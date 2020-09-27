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00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Марсель» сыграл вничью с «Мецем» в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. «Марсель» и «Мец» сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в субботу в Марселе на «Велодроме», завершилась со счетом 1:1.

Олимпик (Марсель)

Гости вышли вперед на 71-й минуте после гола Ибраима Ниане, а хозяев от поражения спас точный удар Моргана Сансона на четвертой минуте компенсированного арбитром времени.

Французская Лига 1

«Марсель» набрал 8 очков и идет на шестом месте в таблице лиги 1, «Мец» (4 очка) занимает 16-ю строчку.

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Марсель
1:1
Первый тайм: 0:0
Метц
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