«Марсель» сыграл вничью с «Мецем» в матче чемпионата Франции по футболу

Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в субботу в Марселе на «Велодроме», завершилась со счетом 1:1.

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Гости вышли вперед на 71-й минуте после гола Ибраима Ниане, а хозяев от поражения спас точный удар Моргана Сансона на четвертой минуте компенсированного арбитром времени.

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