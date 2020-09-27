Тренер «Барселоны» рассказал о нежелании отпускать Суареса

«Кажется, словно именно я злодей в этой истории. Хотя я всегда уважал Луиса и как человека, и как футболиста», — рассказал Куман и подчеркнул, что ряд кадровых решений руководство приняло еще до его прихода и ему пришлось с ними согласиться.