«Порту» разгромил «Боавишту» в дерби в рамках чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в субботу в Порту на поле «Боавишты», завершилась со счетом 5:0 в пользу «драконов». У победителей дубль оформил Мусса Марега (67-я и 72-я минуты), также отличились Жезус Мануэль Корона (47), Сержиу Оливейра (59) и Луиш Диаш (90).