«Порту» разгромил «Боавишту» в дерби в рамках чемпионата Португалии
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Футболисты «Порту» разгромили в дерби «Боавишту» в рамках второго тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Футболисты «Порту» разгромили в дерби «Боавишту» в рамках второго тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в субботу в Порту на поле «Боавишты», завершилась со счетом 5:0 в пользу «драконов». У победителей дубль оформил Мусса Марега (67-я и 72-я минуты), также отличились Жезус Мануэль Корона (47), Сержиу Оливейра (59) и Луиш Диаш (90).
«Порту» одержал вторую подряд победу на старте сезона и вышел на первое место в таблице примейры, обойдя лиссабонскую «Бенфику» за счет лучшей разницы мячей.