ВАР-переворот. «Реал» изменил игру за тайм благодаря видеоарбитрам

Источник: Спорт-Экспресс

Снова без Азара и Асенсио

Если на предшествовавшей туру неделе в «Барселоне» продолжилась чистка состава, а в «Атлетико» после расставания с Моратой торжественно встретили Луиса Суареса, то в жизни «Реала» практически ничего не изменилось. Единственный форс-мажор — проблемы со спиной у Марселу, которого исключили из заявки в последний момент. Хотя легендарный для мадридцев футболист сейчас далеко не прима, и позиции Менди на левом фланге обороны продолжают крепнуть.

В Сан-Себастьяне туром ранее француз был едва ли не самым активным в атаке «Королевского клуба». С одной стороны, это здорово. С другой, возникли вопросы к тем, кому по статусу положено нагнетать давление на чужие ворота. И перед визитом на «Бенито Вильямарин» данная тема не потеряла свою актуальность. Во-первых, «Бетис» с приходом на пост главного тренера Мануэля Пеллегрини преобразился и начал сезон с двух побед без пропущенных мячей. Во-вторых, у Зинедина Зидана сейчас нет привычной со времен доигровки чемпионского сезона глубины состава.

Новая схема от Зидана

Сезон впереди длинный и насыщенный, поэтому Зидан предпочитает не рисковать здоровьем Азара и Асенсио, которые в прошлом чемпионате из-за травм играли очень мало. Они хоть и вернулись в общую группу, в заявку на игру не попали. О бережном отношении к игрокам говорило решение сначала оставить на скамейке чуть раньше выздоровевшего Иско. Решать же проблемы с эффективностью нападения сливочные собирались благодаря новой схеме — поменяв 4−2−3−1 образца первого тура на неожиданные 4−3−1−2. Зидан конкретными действиями ответил на вопрос о возможности одновременно использовать Бензема и Йовича.

В итоге к созиданию вопросов по ходу первого тайма не было. Гол Вальверде, открывшегося на ближней штанге под передачу Бензема, оказался отнюдь не единственным голевым моментом. Могли и должны были забивать Менди, Серхио Рамос и Бензема, однако недостатки в игре «Реала» стали прямым продолжением его достоинств. За счет лишнего игрока в средней линии «Бетису» удавалось быстро доставлять мяч к штрафной соперника, а также создавать численное преимущество на флангах.

Еще при счете 0:0 Куртуа не позволил Санабрии забить с линии площади ворот. Однако концентрация на лидерах севильской команды позволила выйти из тени героям второго плана. И если активность при «стандартах» защитника Манди не сюрприз, то поддержавший атаку вторым темпом опорник Виллиам Карвалью открыл счет своим голам после двух «сухих» сезонов в ла лиге. За две минуты 0:1 превратились в 2:1, «Реал» пропустил в ла лиге два мяча за первый тайм впервые с 2018 года, и указание начать разминку Модричу казалось реакцией на изменение ситуации на поле. Однако хорват по позиции заменил получившего повреждение Крооса.

Тайм повторов

Схема сохранилась и после перерыва, хотя Иско поменял потерявшегося в роли «десятки» Эдегора. Зидан посчитал, что в целом идея работает, но внес коррективы за счет смещений центральных хавбеков во фланги, благодаря чему второй тайм прошел по его сценарию. Злой гений «Бетиса» Бензема не забил, зато снова оказался причастен к взятию ворот. Под давлением француза Эмерсон пытался прервать прострел Карвахаля и отправил мяч в собственные ворота. ВАР прочертил линии и убедил: офсайда не было. А вот гол Бензема через пару минут вряд ли засчитали бы, однако форвард избавил от изучения повторов, попав в перекладину. Срикошетив от нее, мяч, похоже, не пересек линию ворот полностью.

Самым же сложным для судей оказался момент с выходом Йовича один на один. Сначала был зафиксирован офсайд, однако видеоассистент исправил и эту ошибку. Дальше решать пришлось самому арбитру Рикардо Де Бургосу. О пенальти речи не шло, однако действия Эмерсона были признаны лишением явной возможности забить гол, и бразилец превратился в главного неудачника вечера.

За этот сомнительный титул с защитником рисковал поспорить Бензема, который не попал по мячу, находясь перед пустыми воротами. Однако ВАР еще не сказал своего последнего слова. Через несколько минут после случившегося Де Бургосу подсказали, что Бартра, пытаясь помешать Борхе Майоралю, коснулся мяча рукой. Арбитр решил посмотреть момент лично и указал на «точку». А Серхио Рамос «паненкой» реализовал свой 24-й пенальти подряд, стал третьим в истории турнира футболистом с голами в 17 последовательных сезонах и принес чемпиону первую победу.

Те, кто не любят «Реал», обязательно заведут привычную песню о симпатиях судей к мадридскому клубу. Это вечная тема, но с техникой спорить сложно. Как и с тем, что у команды Зидана есть характер, благодаря которому двух подряд осечек она не допустила.