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09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду назван самым уважаемым спортсменом в мире по результатам исследования

Исследовательский центр YouGov назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самым уважаемым спортсменом планеты.

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14
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14
фотографий

Об этом информирует портал Give Me Sport. В общемировом рейтинге культовых личностей 35-летний португалец занял 6-е место.

Его извечный оппонент в медиа Лионель Месси — второй по критерию уважения среди спортсменов, он занимает 11-ю строчку в общем списке, обойдя президента России Владимира Путина.

Легенда баскетбола Майкл Джордан занимает 13-е место, чему, несомненно, поспособствовал его документальный фильм «Последний танец».

Интересно, что YouGov также сравнил позиции Роналду и Месси в разных странах. В результате выявлено, что португальцем восхищаются в 32 из 42 опрошенных стран и территорий.

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