Криштиану Роналду назван самым уважаемым спортсменом в мире по результатам исследования
Исследовательский центр YouGov назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самым уважаемым спортсменом планеты.
Исследовательский центр YouGov назвал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду самым уважаемым спортсменом планеты.
Об этом информирует портал Give Me Sport. В общемировом рейтинге культовых личностей 35-летний португалец занял 6-е место.
Легенда баскетбола Майкл Джордан занимает 13-е место, чему, несомненно, поспособствовал его документальный фильм «Последний танец».
Интересно, что YouGov также сравнил позиции Роналду и Месси в разных странах. В результате выявлено, что португальцем восхищаются в 32 из 42 опрошенных стран и территорий.