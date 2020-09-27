Криштиану Роналду назван самым уважаемым спортсменом в мире по результатам исследования

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Об этом информирует портал Give Me Sport. В общемировом рейтинге культовых личностей 35-летний португалец занял 6-е место.

Его извечный оппонент в медиа Лионель Месси — второй по критерию уважения среди спортсменов, он занимает 11-ю строчку в общем списке, обойдя президента России Владимира Путина.

Легенда баскетбола Майкл Джордан занимает 13-е место, чему, несомненно, поспособствовал его документальный фильм «Последний танец».

Интересно, что YouGov также сравнил позиции Роналду и Месси в разных странах. В результате выявлено, что португальцем восхищаются в 32 из 42 опрошенных стран и территорий.