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12:46 (мск), источник: Газета.Ру

«Шальке» уволил главного тренера

Немецкий «Шальке» уволил с поста главного тренера Давида Вагнера и его помощников Кристофа Бюлера и Франка Фрелинга, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

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Вагнер возглавил команду в 2019 году. В сезоне-2019/20 «Шальке» занял 12-ю строчку в Бундеслиге, а новом сезоне чемпионата Германии проиграл два стартовых матча.

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«Мы все надеялись, что вместе с Давидом Вагнером сможем добиться успеха. К сожалению, первые два игровых дня нового сезона не принесли необходимых результатов», —заявил спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер.

Немецкая Бундеслига

Примечательно, что Вагнер сменил на этом посту нынешнего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско, который также был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что «Вердер» в Гельзенкирхене оказался сильнее «Шальке-04».

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