«Шальке» уволил главного тренера

Вагнер возглавил команду в 2019 году. В сезоне-2019/20 «Шальке» занял 12-ю строчку в Бундеслиге, а новом сезоне чемпионата Германии проиграл два стартовых матча.

«Мы все надеялись, что вместе с Давидом Вагнером сможем добиться успеха. К сожалению, первые два игровых дня нового сезона не принесли необходимых результатов», —заявил спортивный директор «Шальке» Йохен Шнайдер.

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Примечательно, что Вагнер сменил на этом посту нынешнего наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско, который также был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.