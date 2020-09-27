Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 17-ю победу в матчах чемпионата Беларуси
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» продолжают побеждать в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» продолжают побеждать в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою семнадцатую викторию кряду подопечные Юрия Малеева одержали у себя над аутсайдерами турнира воспитанницами Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 11:0. Четыре гола забила Анастасия Шуппо, на мяч меньше в активе лучшего снайпера нынешнего первенства Симпоре Салиматы. Динамовская дружина забила уже 103 гола, пропустив всего дважды. У брестчанок лишь два забитых мяча и 102 пропущенных.
Действующие чемпионки страны футболистки «Минска» обыграли серебряного призера прошлого первенства столичную «Зорку-БДУ» со счетом 4:1. Спортсменки «Бобруйчанки» одолели на своем поле соперниц из могилевского «Днепра» с минимальным преимуществом — 2:1.
Сегодня в последнем матче 17-го тура гродненский «Неман» примет юниорскую сборную Беларуси (U-19).
Турнирное положение: «Динамо-БГУФК» — 51 очко (17 матчей), «Минск» — 42 (17), «Зорка-БДУ» — 29 (17), «Неман» — 28 (16), Беларусь (U-19) — 22 (16), «Бобруйчанка» — 14 (17), «Днепр» — 11 (17), БОЦОР — 0 (17).