Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 17-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

Свою семнадцатую викторию кряду подопечные Юрия Малеева одержали у себя над аутсайдерами турнира воспитанницами Брестского областного центра олимпийского резерва (БОЦОР) со счетом 11:0. Четыре гола забила Анастасия Шуппо, на мяч меньше в активе лучшего снайпера нынешнего первенства Симпоре Салиматы. Динамовская дружина забила уже 103 гола, пропустив всего дважды. У брестчанок лишь два забитых мяча и 102 пропущенных.