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13:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» одержал вторую победу в сезоне после увольнения тренера

Команда идет без поражений.

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Футболисты «Актобе» разгромили «Экибастуз» в матче пятого тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе «Актобе» отличились Олег Чернышов (7-я минута), Бобан Джорджевич (45+1 с пенальти), Адильхан Танжариков (86-я) и Виталий Волков (90+4). У «Экибастуза» гол забил Куаныш Бегалин (21-я).

Для «Актобе» это вторая победа в сезоне при двух ничьих. Команда с восемью очками поднялась на второе место в первой конференции.

Накануне сообщалось, что «Актобе» расстался с главным тренером Алексеем Петрушиным. Причина — слабое выступление команды на старте сезона.

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