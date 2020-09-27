«Осасуна» на своем поле уступила «Леванте»

Футбол, Испания, Тур 327.09.2020, 13:00 (МСК UTC+3)El Sadar
|Роберто Торрес(Адриан Лопес)
|38′
|Гонсало Мелеро(Хосе Луис Моралес)
|41′
|Марти Сальвадор Рохер(Хосе Кампанья)
|77′
|Хосе Луис Моралес(Марти Сальвадор Рохер)
|81′
|1
|Серхио Эррера
|13
|Айтор Фернандес
|2
|Начо Видаль
74′
|14
|Рубен Везу
|3
|Хуан Крус
|15
|Серхио Постиго
|5
|Давид Гарсия
|19
|Карлос Клерк
|6
|Санхурху Мате Ойер
|20
|Хорхе Мирамон
|14
|Рубен Гарсия
|17
|Никола Вукчевич
|22
|Рауль Навас
79′
|24
|Хосе Кампанья
|17
|Марк Кардона
|10
|Энис Барди
74′
|10
|Роберто Торрес
61′
|18
|Хорхе Де Фрутос
|24
|Лукас Торро
90+2′
|12
|Микаэль Малса
86′
|27
|Хон Монкайола
75′
|5
|Неманья Радойя
|21
|Сото Иньиго Перес
|22
|Гонсало Мелеро
64′
|16
|Хонатан Кальери
74′
|9
|Марти Сальвадор Рохер
|19
|Энрик Гальего
|11
|Хосе Луис Моралес
86′
|20
|Адриан Лопес
61′
|21
|Дани Гомес
|7
|Хони
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)