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15:56 (мск), источник: ТАСС

Все матчи чемпионата Армении по футболу отложены до прекращения военного положения

ТАСС, 27 сентября. Все матчи, проводимые под эгидой Федерации футбола Армении, отложены до окончания действия в стране военного положения. Об этом сообщает пресс-служба ереванского клуба «Арарат».

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В воскресенье правительство Армении в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

«Сегодня мы получили письмо, согласно которому все чемпионаты, проводимые под эгидой Федерации футбола Армении, отложены до окончания действия военного положения», — говорится в сообщении.

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«Вскоре после этого мы получили письмо, в котором сообщалось, что завтра утром мы будем дополнительно проинформированы о возможных изменениях или переносе игр», — отмечается в сообщении.


В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация
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В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.

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