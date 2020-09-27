Все матчи чемпионата Армении по футболу отложены до прекращения военного положения

В воскресенье правительство Армении в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.

«Сегодня мы получили письмо, согласно которому все чемпионаты, проводимые под эгидой Федерации футбола Армении, отложены до окончания действия военного положения», — говорится в сообщении.

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«Вскоре после этого мы получили письмо, в котором сообщалось, что завтра утром мы будем дополнительно проинформированы о возможных изменениях или переносе игр», — отмечается в сообщении.



В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация Ruptly