Все матчи чемпионата Армении по футболу отложены до прекращения военного положения
ТАСС, 27 сентября. Все матчи, проводимые под эгидой Федерации футбола Армении, отложены до окончания действия в стране военного положения. Об этом сообщает
ТАСС, 27 сентября. Все матчи, проводимые под эгидой Федерации футбола Армении, отложены до окончания действия в стране военного положения. Об этом сообщает
В воскресенье правительство Армении в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию резерва.
«Сегодня мы получили письмо, согласно которому все чемпионаты, проводимые под эгидой Федерации футбола Армении, отложены до окончания действия военного положения», — говорится в сообщении.
«Вскоре после этого мы получили письмо, в котором сообщалось, что завтра утром мы будем дополнительно проинформированы о возможных изменениях или переносе игр», — отмечается в сообщении.
В воскресенье утром