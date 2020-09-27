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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» дважды отыгрался в матче с 6 голами и потерял очки с аутсайдером КПЛ

Соперник играл без главного тренера.

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Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с кокшетауским «Окжетпесом» в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат (Алма-Ата)

Матч прошел в Талгаре и закончился со счетом 3:3.

Казахстанская Премьер-Лига

Первыми счет в матче открыли подопечные Андрея Карповича, который, к слову, пропускал игру из-за дисквалификации. На шестой минуте Пламен Димов замкнул головой подачу с углового и вывел «Окжетпес» вперед.

Однако еще до перерыва «Кайрат» сумел не только отыграться. Сначала на 28-й минуте Небойша Косович забил прямым ударом со штрафного и сравнял счет, а спустя девять минут уже алматинцы повели благодаря голу Абата Аймбетова.

Но на второй компенсированной минуте Артем Дмитриев вновь восстановил равновесие.

Начало второго тайма осталось за кокшетаусцами, которые вновь удачно разыграли стандарт. После навеса со штрафного Дмитриев оформил дубль. На 72-й минуте «Кайрат» отыгрался усилиями Вагнера Лава.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кайрат», у которого прервалась шестиматчевая победная серия, с 25 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. «Окжетпес» (6) остался на предпоследнем месте.

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