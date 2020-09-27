«Кайрат» дважды отыгрался в матче с 6 голами и потерял очки с аутсайдером КПЛ
Соперник играл без главного тренера.
Соперник играл без главного тренера.
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с кокшетауским «Окжетпесом» в 11-м туре казахстанской
Матч прошел в Талгаре и закончился со счетом 3:3.
Первыми счет в матче открыли подопечные Андрея Карповича, который, к слову, пропускал игру
Однако еще до перерыва «Кайрат» сумел не только отыграться. Сначала на 28-й минуте Небойша Косович забил прямым ударом со штрафного и сравнял счет, а спустя девять минут уже алматинцы повели благодаря голу Абата Аймбетова.
Но на второй компенсированной минуте Артем Дмитриев вновь восстановил равновесие.
Начало второго тайма осталось за кокшетаусцами, которые вновь удачно разыграли стандарт. После навеса со штрафного Дмитриев оформил дубль. На 72-й минуте «Кайрат» отыгрался усилиями Вагнера Лава.
«Кайрат», у которого прервалась шестиматчевая победная серия, с 25 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. «Окжетпес» (6) остался на предпоследнем месте.