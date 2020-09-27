«Лидс» выиграл второй матч подряд в АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 27 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В первом тайме команды отличиться не смогли. Единственный мяч был забит форвардом «Лидса» Патриком Бэмфордом в концовке матча.

Английская Премьер-Лига Все о турнире

Для «Лидса» победа стала второй подряд, команда набрала шесть очков и вышла на шестое место в чемпионате. «Шеффилд» потерпел третье поражение и замыкает турнирную таблицу.